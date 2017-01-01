В Прикамье появится производство модифицированного битума

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Вчера, 20 февраля, состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова с коллективом предприятий нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Вагит Алекперов сообщил, что компания стабилизировала добычу нефти на уровне октября 2016 года, стабильной остается и инвестиционная составляющая — ежегодно предприятия будут вкладывать в развитие до 40 млрд руб.: «Темп, который мы задали, будет сохранён. Да, мы не будем увеличивать темпы добычи нефти, но мы обеспечим эффективность своей работы. А при завершении действия соглашения стран ОПЕК и росте цен на нефть сможем нарастить объёмы производства».

Глава Прикамья кратко рассказал сотрудникам нефтяной компании об итогах 2017 года. В частности, Максим Решетников остановился на том, что компания «ЛУКОЙЛ» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе и вносит существенный вклад в развитие региона.

«Важно, что компания занимается и теми проектами, которые находятся в зоне совместных интересов. В частности, в этом году компания ставит битумную установку. Производство такого битума позволит исполнить поручение президента РФ Владимира Путина и перейти на интервал ремонтных работ для дорог федерального значения до 12 лет», — подчеркнул губернатор.

Как пояснили в Министерстве транспорта Пермского края, изменения межремонтных сроков увеличивают горизонт планирования и предъявляют новые требования к качеству работ и контролю за их производством. Таким образом будет продлена эксплуатация дорог, сохранено их качество, а бюджетные средства будут использоваться экономнее.

Вагит Алекперов отметил, что созданное в Прикамье производство битума позволит полностью удовлетворить потребности региона в этом материале. «Мы создали всю инфраструктуру для нашего производства, чтобы в этом году обеспечить дорожное строительство на территории края в полном объеме. Кроме того, это будет не просто битум по ГОСТу, это будет модифицированный битум», — подчеркнул президент «ЛУКОЙЛа».

Справка

Межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия изменены Постановлением от 30 мая 2017 года №658. По ремонту сроки увеличены до 12 лет, по капитальному ремонту — до 24 лет. Для того, чтобы перейти на новые межремонтные сроки, основополагающее значение будут иметь качество применяемых материалов, использование инновационных технологий и работа по усилению конструкций дорожного полотна по мере проведения работ в рамках реконструкции и капитального ремонта.

С сентября 2016 года в полном объеме вступили в силу требования технического регламента Таможенного союза, которые значительно ужесточили требования к качеству применяемых материалов. Существенное влияние на межремонтный срок эксплуатации оказывает качество применяемого битума.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края





