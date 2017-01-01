Пермские кадеты стали победителями международного слёта патриотов

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В Пермском городском Дворце культуры им. А. Г. Солдатова состоялось награждение победителей XVI Международного слёта юных патриотов «Равнение на Победу!»

В этом году слёт был посвящён 100-летию армии России. Перед началом церемонии с наступающим праздником в честь Дня защитника Отечества от имени полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича кадет поздравил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.

В 2018 году в слёте приняли участие 511 юных патриотов из 36 команд кадетских корпусов, лицеев, школ и военно-патриотических клубов из 20 регионов России, Донецка, Луганска, а также из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

В состав делегаций вошли 13 команд Приволжского федерального округа, в том числе все шесть кадетских корпусов ПФО — Нижегородский, Удмуртский, Башкирский, Татарстанский, Чувашский и Пермский.

Основные спортивные испытания проходили с 13 по 18 февраля. Победителями XVI Международного слёта юных патриотов «Равнение на Победу!» стали команды Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина и Донецкого республиканского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. Г. Т. Берегового.

Второе место поделили команды из Минска и Екатеринбурга. Третье место присуждено команде Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского союза В.Г. Старикова из Воткинска. Специальный приз и кубок «Лучшей иностранной делегации» вручены команде Кадетского корпуса «Тэмужин Урлуг» Национального университета обороны Республики Монголия (г. Улан-Батор).

В этом году впервые победители в командных и индивидуальных зачётах награждаются, помимо кубков и медалей, бесплатными путёвками в международный детский центр «Артек» на профильную смену «Кадеты России», которая будет организована командно-преподавательским составом Пермского кадетского корпуса уже в мае 2018 года.