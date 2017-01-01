В Перми пройдёт Международный форум недвижимости

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

15 марта 2018 года в Перми состоится XIII Международный Камский форум профессионалов рынка недвижимости, строительства и инвестиций. Это крупнейшая в Пермском крае площадка для встречи риэлторов, застройщиков, девелоперов, банковских специалистов и представителей власти. Он ежегодно объединяет тех, кому интересны актуальные изменения рынка недвижимости и перспективы его развития.

Форум проводится при поддержке администрации Перми и правительства Пермского края. Официальный партнёр и спонсор Камского форума — Российская гильдия управляющих и девелоперов, официально представленная в краевой столице и Прикамье компанией PAN City Group.

XIII форум будет посвящён обмену опытом: специалисты из разных областей поделятся кейсами и опытом реализации успешных проектов в сфере недвижимости. На мероприятиии будут обсуждаться вопросы рынка недвижимости России и Пермского края, его инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. Участники расскажут, что сделали и какие решения привели к результату. Особенно значимо, что в обсуждениях актуальных тем участвуют не только представители Перми и Пермского края, но и признанные на международном уровне профессионалы из других регионов.

В рамках XIII Камского форума профессионалов рынка недвижимости состоится новый формат кейс-сессии «Результат». Специалисты рынка поделятся существующими успешными практиками реализации проектов на рынке недвижимости. Организатором секции является представительство Российской гильдии управляющих и девелоперов в Перми — компания PAN City Group.

В пленарном заседании и кейс-сессиях Камского форума примут участие министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, представители Пермской торгово-промышленной палаты, девелоперов, строительных компаний, риэлторских объединений, эксперты в сфере продвижения объектов недвижимости и т.п.

Площадкой форума в этом году станет Студенческий клуб ПГНИУ (г. Пермь, ул. Букирева, 10а).

Регистрация открыта на сайте: http://kamaforum.ru/

Реклама