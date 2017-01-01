На благоустройство Чернушки направят 17 млн рублей

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По итогам 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Чернушинском районе были приведены в порядок 17 дворовых и одна общественная территория. На эти работы было направлено 16 млн руб., в том числе 8,5 млн руб. — из федерального бюджета.

Во время рабочего визита в Чернушку губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что на 2018 год финансирование благоустройства в городе в рамках федерального проекта будет увеличено до 17 млн руб. Планируется, что из этих средств будут проведены работы на 9 дворовых территориях. Кроме того, в Министерство территориального развития Прикамья поступило 50 предложений по благоустройству общественных территорий — в ближайшее время общественная комиссия выберет лучшие проекты для их реализации.

«То, что мы делаем — часть федерального проекта, запущенного президентом России. Это действительно масштабная программа изменений, которые должны произойти не только в мегаполисах, но и в небольших городах, — отметил Максим Решетников. — Комфортная среда — это новый уровень требований жителей: появилась потребность в общественном пространстве. Важно, что мы видим живой отклик у населения, жители готовы участвовать в преобразованиях. Ведь если мы хотим, чтобы наши дети жили здесь, чтобы молодёжь не уезжала, города должны быть уютными».

Помимо федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и инициатив граждан, благоустройство в Чернушинском районе проводится и в рамках сотрудничества Пермского края с ПАО «ЛУКОЙЛ». Так, на Масленицу город получил обновленную центральную площадь перед ДК «Нефтяник».

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, что в рамках проектов компания полностью доверяет руководителям на местах. «Мы понимаем, что региональным и муниципальным властям виднее, какие потребности должен удовлетворять тот или иной проект. Мы встраиваемся в стратегию развития региона и поддерживаем её», — объяснил он.

Напомним, в ноябре 2017 года Максим Решетников и Вагит Алекперов утвердили Протокол о взаимодействии на 2018 год в рамках соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края