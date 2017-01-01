Пермские следователи ищут свидетелей смертельного ДТП с автобусом

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Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В СКР предполагают, что не успели записать данные всех пассажиров, так как те после аварии спешно покинули салон автобуса.

«Если Вы пострадали в данном происшествии, Вам причинён какой-либо вред или Вы хотите сообщить какую-либо информацию о случившемся, обратитесь в рабочее время в следственный отдел по Мотовилихинскому району по адресу ул. Бульвар Гагарина, д. 55, или в любое время к дежурному следователю по адресу ул. Героев Хасана, 53в, либо по телефону дежурной части 8 (342) 249-54-55 или телефону доверия: 8 (342) 249-54-64 ».

Напомним, авария произошла утром 20 февраля на перекрёстке Уинской и Макаренко. По предварительной информации, водитель автобуса №68 не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автобусом №1. В результате погиб 12-летний пассажир автобуса №68. Ещё два студента пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Следователи уже провели осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, изъяли документы транспортной компании, допросили подозреваемого, а также всех известных свидетелей и пострадавших.