Завтра «Амкар» может подписать нападающего ЦСКА В футбольном клубе ждут прилета Арона Оланаре в Пермь

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Нападающий ЦСКА может перейти в «Амкар» на правах аренды. Ожидается, что завтра нигерийский футболист прилетит в Пермь, чтобы подписать контракт с «красно-черными», сообщает sports.ru. Ранее 23-летний нигериец прошел просмотр в «Амкаре», забив два гола в двух контрольных матчах, но затем вернулся в ЦСКА.

Руководство «Амкара» не отказывалось от идеи подписать форварда, однако, договориться об условиях его аренды долго не удавалось. В пресс-службе «Амкара» подтвердили, что Оланаре должен прилететь в Пермь и сообщили, что ждут его визита. Другие подробности в клубе сообщить отказались, сославшись на то, что контракт с игроком пока не подписан.

Арон Оланаре выступает за ЦСКА с 2016 года. Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

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