Для выборов президента в Прикамье напечатают более 2 млн бюллетеней

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В Пермском крае будет напечатано 2 млн 011 тыс. 302 избирательных бюллетеня для проведения выборов 18 марта 2018 года, из них 400 тыс 945 бюллетеней — для голосования при помощи КОИБ.

В Крайизбиркоме сообщают, что текст бюллетеня и их количество ранее утвердила ЦИК России, исходя из численности избирателей в регионе по состоянию на 1 января 2018 года.

Все бюллетени защищены от подделки тангирной сеткой зеленого цвета и содержат фамилию, имя и отчество зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке. Кроме того, на бланке будет присутствовать и краткая информация о каждом кандидате.

В Избиркоме Пермского края также отмечают, что дополнительно, в целях защиты от подделок, на выдаваемом бюллетене должны быть проставлены две подписи членов участковой избирательной комиссии, печать соответствующей УИК, наклеена специальная голографическая номерная марка.