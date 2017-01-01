В Перми появятся две новые спортивные площадки Строительство объектов планируется при школах на Кислотных дачах и в Балатово

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Фото: Константин Долгановский

В краевой столице состоялось заседание комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов с участием заместителей мэра Перми, начальниками подразделений городской администрации и депутатов Пермской гордумы.

Участники заседания поддержали предложение начальника департамента образования администрации Перми Людмилы Сериковой о строительстве спортивных площадок школы №131 (ул. Черняховского, 72) и школы №122 (ул. Сивкова, 3б).

«Школы находятся в микрорайонах Кислотные дачи и Балатово, в которых отсутствуют муниципальные спортивные стадионы, поэтому потребность в сооружениях для занятия спортом очень высока», — объяснила Людмила Серикова.

По данным администрации Перми, площадь земельного участка в Орджоникидзевском районе составляет 2,4 га, в Индустриальном — 2,25 га. Спортивные площадки будут размещены непосредственно на территориях образовательных учреждений.

В настоящее время городской департамент образования должен разработать проектно-сметную документацию, где будут определены, в том числе, стоимость и сроки строительства спортивных площадок, сообщили «Новому компаньону» в мэрии Перми.





