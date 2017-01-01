Евгений Климов из Прикамья занял седьмое место на Олимпиаде в Пхенчхане

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Евгений Климов

Фото: Facebook

На Олимпиаде в Пхёнчхане завершились командные соревнования прыгунов на лыжах с трамплина К-125.

Команда из России заняла седьмое место, набрав 809,8 баллов. В ее составе выступил пермский «летающий лыжник» Евгений Климов, показавший лучший среди россиян результат. Также от России в прыжках с большого трамплина приняли участие Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, первой в командных соревнованиях стала Норвегия (1098,5 балла), второе место заняла Германия (1075,7), третье — Польша (1072,4).