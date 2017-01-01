Содержание муниципальных детских площадок в Перми оценили в 1 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Муниципальное казённое учреждение «Городская коммунальная служба» объявило аукцион по содержанию и текущему ремонту 33 детских игровых площадок.

Все эти площадки находятся на муниципальной земле: пять в Дзержинском районе, 13 в Кировском, десять в Мотовилихинском, три в Орджоникидзевском, и две в Свердловском районе города. За остальные площадки по действующему законодательству должны отвечать управляющие компании или ТСЖ.

Аукцион пройдёт 1 марта. Максимальная цена контракта составляет 951 тыс. руб. Сроки оказания услуг — с момента подписания контракта по 20 октября 2018 года. Победитель аукциона должен регулярно осматривать площадки на предмет износа подвижных частей, гниения и коррозии элементов оборудования. При обнаружении неполадок подрядчик обязан самостоятельно их устранить. Если это невозможно, оборудование нужно демонтировать или оградить от детей. Кроме ремонта подрядчик должен убирать снег, наледь, битое стекло, мусор и листву. Чистота на территории всех детских игровых площадок должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.