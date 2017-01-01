Молодые таланты Прикамья могут получить президентские гранты

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Вчера, 19 февраля, распоряжением президента РФ № 32-рп Фонду президентских грантов поручено провести в 2018 году два конкурса, в рамках которых распределить среди некоммерческих неправительственных организаций страны 8 млрд руб. на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

По сравнению с прошлым годом объем поддержки увеличен на 1 млрд руб, кроме того, добавлено новое грантовое направление «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», сообщают в пресс-службе фонда.

Требования к заявкам на участие в конкурсе не изменились, кроме проектов, представляемых по новому направлению. Для них положением о конкурсе установлены дополнительные требования. По сути, в рамках нового направления будет проводиться «конкурс конкурсов» — отбор и поддержка лучших в стране творческих конкурсов и фестивалей, позволяющих выявлять молодых талантов. При этом их победители и лауреаты могут претендовать на получение прямой финансовой поддержки от президента РФ в соответствии с процедурами, установленными Координационным комитетом.

«Рассчитываем, что новое направление по выявлению и поддержке молодых талантов вызовет значительный интерес у некоммерческих организаций, проводящих конкурсы в различных сферах культуры и искусства. Хочу также отметить, что 2018 год объявлен указом президента России годом добровольца (волонтёра). В этой связи ждем дальнейшего роста количества социально значимых проектов по развитию добровольчества в нашей стране. Только в 2017 году поддержку в указанной области получили 729 проектов на сумму 1,5 млрд руб.», — рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Приём заявок на участие в первом конкурсе на сайте президентскиегранты.рф стартует сегодня, 20 февраля, и продлится до 26 марта. Результаты планируется объявить не позднее 1 июня 2018 года. С этого же дня победители смогут начать реализовывать свои проекты (с учётом поступления первых средств гранта в течение июня). Максимальный срок реализации проектов — 18 месяцев.

Кроме того, в этом году впервые появилась возможность подать на конкурс «долгосрочные» проекты. Заявители, имеющие серьёзный опыт и предлагающие инициативу, которую невозможно качественно осуществить за полтора года, смогут рассчитывать на более длительный — до трёх лет — срок грантового финансирования. Такая возможность будет предоставлена в пилотном режиме в рамках трёх направлений: «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «Развитие институтов гражданского общества».

Напомним, в прошлом году во втором конкурсе экспертная группа отобрала 29 проектов от Пермского края, общая сумма выделенных грантов составила 34,6 млн руб.





