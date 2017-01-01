Пермская санавиция начала спасать пациентов в тёмное время суток Вертолёт доставил пострадавшего из одной из самых отдаленных территорий Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, 17 февраля в 12:30 на пульт диспетчера поступило сообщение, что 100 км к северу от посёлка Гайны в заброшенном доме находится охотник с черепно-мозговой травмой и обморожением ног. Чтобы вызвать службу спасения, его напарник добирался на лыжах до ближайшего населенного пункта десять часов.

Уже в 14:50 вертолёт Ми-8 с врачом-реаниматологом и бригадой спасателей вылетел в сторону заброшенной деревни. До пациента лететь пришлось больше трёх часов. При этом точные координаты местонахождения пациента были неизвестны. Но когда дом удалось обнаружить, бригаде потребовалось ещё 40 минут, чтобы на носилках транспортировать пациента к вертолёту — деревья и глубокий снег мешали посадить его рядом с избушкой.

В результате вертолёт взлетел уже на заходе солнца, и весь полёт до Перми пилотам приходилось управлять воздушным судном практически вслепую, ориентируясь только на показания приборов. Воздушное судно приземлилось на освещённой вертолётной площадке у Перинатального центра, откуда пациента сразу доставили в отделение реанимации краевой клинической больницы. Сейчас жизни охотника ничего не угрожает.

По словам главного врача краевой клинической больницы Анатолия Касатова, пермская санавиция впервые спасла пациента в тёмное время суток.

«Ещё совсем недавно нам было тяжело даже представить такой вылет. Вертолет, который раньше был в нашем распоряжении, не смог бы совершить подобный полет (больше трёх часов в одну сторону) без дозаправки. А в тёмное время суток вылет санавиации был бы просто невозможен. С новым МИ-8, который приступил к работе с начала этого года, и круглосуточно работающей вертолётной площадкой у Перинатального центра мы получили возможность спасать пациентов, находящихся даже в самых удаленных уголках края практически в любое время суток».

Напомним, что с октября 2017 года на территории Пермского края реализуется федеральный проект по развитию санитарной авиации. В прошлые годы пермские врачи совершали около 50 вылетов в год. Благодаря программе число вылетов увеличится до 120-140.