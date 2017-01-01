На участие в пермском молодёжном форуме зарегистрировалось более 700 человек

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По данным администрации губернатора Пермского края, по состоянию на 19 февраля, число желающих посетить мероприятия молодёжного форума в краевой столице превысило 700 человек.

Напомним, «Молодёжный форум. Пермский период» пройдёт 21-22 февраля в Фестивальном доме на городской эспланаде. Программа сессии объединяет три направления: киберспорт, инновации и техническое творчество и молодёжные медиа. На каждой площадке запланировано проведение мастер-классов, лекций, дискуссий с участием экспертов.

Экспертами выступят основатель медиа-группы BigPicture.ru Сергей Барышников, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, председатель пермской федерации компьютерного спорта Павел Федотов, спортивный директор киберспортивной организации Vega Squadron Георгий Фалеев, доцент кафедры информационных технологий Динара Гагарина и другие. Полная программа мероприятия и список спикеров есть на сайте форума.