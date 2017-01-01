В Перми в результате столкновения автобусов погиб школьник

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Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Дорожная авария произошла сегодня, 20 февраля, около 7 утра на перекрёстке Уинской и Макаренко.

Участниками ДТП стали автобус маршрута №68, который двигался с пассажирами в сторону улицы Макаренко (перевозчик ООО «Сервис-Авто»), и пустой автобус №1 (ООО «Техстрой-Авто»). По предварительной информации, на круговом движении водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с другим автобусом, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

В результате погиб 12-летний пассажир одного из автобусов. Ещё два студента пострадали, их уже доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы, в том числе представители ГИБДД, департамента дорог и транспорта, прокуратуры. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу провести расследование в рамках компетенции департамента дорог и транспорта, а также оказать всю необходимую помощь правоохранительным органам.

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