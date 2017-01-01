На стройплощадке пермского зоопарка произошёл несчастный случай По данным Минстроя Прикамья, погиб один из рабочих

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Как стало известно «Новому компаньону», сегодня вечером на стройплощадке нового пермского зоопарка произошёл несчастный случай, во время работ погиб один из строителей.

На данный момент на объекте организовано экстренное совещание представителей Министерства строительства и архитектуры Пермского края, регионального Управления капитального строительства, Госстройнадзора и силовых структур по факту выяснения обстоятельств случившегося.

Кроме того, Минстрой инициировал формирование комиссии по расследованию произошедшего, сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

«Новый компаньон»