«Перммяч» подводит итоги
За всё время работы пермский ледовый городок посетили 380 тысяч человек
18 февраля стал последним рабочим днём одного из самых больших ледовых городков России «Перммяч». Демонтаж ледового комплекса продлится до 5 марта.
Напомним, этой зимой ледовый городок на эспланаде был посвящён футболу. На территории комплекса разместилось 16 ледовых объектов, каждый из которых был посвящён странам, принимавшим Чемпионат мира по футболу. Открылся ледовый комплекс в канун Нового года — 30 декабря 2017 года. В первый же вечер ледовый комплекс посетили три тысячи гостей.
В новогоднюю ночь в ледовом городке состоялась тематическая шоу-программа, которую посетили 60 тыс. человек, сообщают в пресс-службе администрации Перми.
В новогодние каникулы в городке проходили матчи по мини-футболу, фестивальная программа «Кубок Огня», различные тематические программы. За этот период был поставлен рекорд по посещаемости городка — 250 тыс. гостей.
В Рождество в ледовом городке состоялась праздничная программа, которую посетили 35 тыс. человек. За месяц работы с помощью инфокиосков, установленных на территории комплекса, было создано 3958 открыток и 4594 видеопоздравления.
18 февраля — в последний день работы ледового городка — состоялись Масленичные гуляния, в которых приняли участие порядка 15 тыс. гостей.
В общей сложности за весь период работы проекта «Пермммяч» посетили 380 тыс. жителей Прикамья и гостей краевой столицы. Демонтаж ледового комплекса продлится до 5 марта. При этом работа ледового катка у Театра-Театра продолжится до 25 февраля включительно.