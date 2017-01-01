«Перммяч» подводит итоги За всё время работы пермский ледовый городок посетили 380 тысяч человек

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Фото: Константин Долгановский

18 февраля стал последним рабочим днём одного из самых больших ледовых городков России «Перммяч». Демонтаж ледового комплекса продлится до 5 марта.

Напомним, этой зимой ледовый городок на эспланаде был посвящён футболу. На территории комплекса разместилось 16 ледовых объектов, каждый из которых был посвящён странам, принимавшим Чемпионат мира по футболу. Открылся ледовый комплекс в канун Нового года — 30 декабря 2017 года. В первый же вечер ледовый комплекс посетили три тысячи гостей.

В новогоднюю ночь в ледовом городке состоялась тематическая шоу-программа, которую посетили 60 тыс. человек, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

В новогодние каникулы в городке проходили матчи по мини-футболу, фестивальная программа «Кубок Огня», различные тематические программы. За этот период был поставлен рекорд по посещаемости городка — 250 тыс. гостей.

В Рождество в ледовом городке состоялась праздничная программа, которую посетили 35 тыс. человек. За месяц работы с помощью инфокиосков, установленных на территории комплекса, было создано 3958 открыток и 4594 видеопоздравления.

18 февраля — в последний день работы ледового городка — состоялись Масленичные гуляния, в которых приняли участие порядка 15 тыс. гостей.

В общей сложности за весь период работы проекта «Пермммяч» посетили 380 тыс. жителей Прикамья и гостей краевой столицы. Демонтаж ледового комплекса продлится до 5 марта. При этом работа ледового катка у Театра-Театра продолжится до 25 февраля включительно.