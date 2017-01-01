Сборная Прикамья примет участие в финалах робототехнических состязаний

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Фото: permfest.ru

В Пермском крае завершились Дни робототехники. По данным администрации губернатора региона, комплекс мероприятий объединил порядка 11 тыс. жителей России и края.

Так, в рамках фестиваля в Перми состоялся финальный этап открытого чемпионата России First Russia Open 2018 — национальный отбор для крупнейших робототехнических международных соревнований.

Участниками чемпионата стало более 75о молодых людей из 25 регионов России и зарубежных стран в возрасте от 9 до 18 лет. В этом году мероприятие впервые проходило по двум международным регламентам соревнований: FLL (First Lego League) и FTС (First Tech Challenge).

В направлении First Lego League победила команда Siberian Hearts (Красноярский край), а в соревнованиях First Tech Challenge обладателями премии Inspire Award стала команда JWIF Crew (Иркутская область). Эти команды получили квоту на участие в европейских соревнованиях и право претендовать на грант на оплату своей поездки от программы «Робототехника» и фонда «Вольное дело».

Вторым масштабным мероприятием, состоявшимся в рамках Дней робототехники, стал Открытый молодёжный окружной фестиваль «Робофест Урал». Он собрал более 1,2 тыс. участников в возрасте от 5 до 18 лет. По итогам соревнований будет сформирована сборная Пермского края для участия в российских финалах робототехнических состязаний, которые пройдут в Москве в марте 2018 года.

Напомним, фестиваль «Дни робототехники в Пермском крае» прошёл в рамках проекта «Пермский период. Новое время». Организаторами выступили Министерство образования и науки Пермского края, АНО «Пермский центр развития робототехники», Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело», федеральная программа «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».





