Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 20 февраля

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От мартена к биткоину. За 10 лет пермская промышленность сделала шаг от сохи к майнинг-ферме.

Светлана Маковецкая: Город даёт человеку шанс на то, чтобы не проиграть свою жизнь. Директор Центра ГРАНИ — о глобальной конкуренции городов, о пермской повестке дня и частных практиках, которые позволяют горожанам укрываться от государственного суверенитета.

Дом замедленного действия. Скандалы со строениями, возведёнными в зоне магистральных нефтепроводов, получили продолжение.

«Нужно ли нам лишний раз заявлять о себе?» Краевые законодатели провели очередную пленарную сессию.

Вячеслав Торчинский: Арт-объектов и фонтанов не может быть слишком много. Заместитель главы администрации Перми подробно ответил на вопросы о двух городских локациях, которые сейчас активно обсуждаются, — эспланаде и набережной.

Сергей Щеглов: Новые властные группировки опять делают ставку на научно-технический прогресс. Автор книги о природе власти пытается применить свою теорию к современным событиям и людям.

Не только форум. Предстоящая неделя в Фестивальном доме насыщена разнообразными событиями.

Третий пошёл! Школа классической хореографии «Фуэте» расширяет свои возможности.

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