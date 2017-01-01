Логотипом «Покупай пермское» стал медведь с буквой «П»

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Сегодня, 19 февраля, Пермская торгово-промышленная палата и краевой Минпромторг выбрали новый логотип проекта «Покупай пермское».

Конкурс проводился с 15 января по 15 февраля 2018 года. Как сообщает пресс-служба палаты, победителем стал логотип пермского дизайнера Алексея Лаптева — изображение красного медведя, держащего в лапах белую букву «П».

Напомним, проект «Покупай пермское» был запущен в 2009 году, но в 2012 году прекратил существование. В сентябре 2017 года власти края решили его перезапустить. Но выяснилось, что прежний логотип «Покупай пермское» в виде красного медведя с распростёртыми лапами успела запатентовать читинская кондитерская компания «Восток». Поэтому Пермской торгово-промышленной палате пришлось объявить конкурс на новый логотип проекта.