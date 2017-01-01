В Пермь приедут олимпийские чемпионы 1972 года

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Участники драматичного финала баскетбольного турнира Олимпиады-1972 и актёры, воплотившие образы спортсменов в фильме «Движение вверх», приедут в Пермь 25 февраля 2018 года.

Они поддержат российскую сборную в матче с Боснией и Герцеговиной, а также поделятся воспоминаниями о легендарном матче, историей создания фильма и проведут автограф-сессию.

В частности, планируется приезд обладателей золотых олимпийских медалей Ивана Едешко и Алжана Жармухамедова. Знаменитые баскетболисты произведут символический ввод мяча в игру. Отборочный матч состоится в УДС «Молот» 25 февраля в 18.30.

Общение с актерами фильма «Движение вверх» и спортсменами запланировано также на 25 февраля с 15.00 до 17.00 в Органном зале. Пермяки смогут узнать, как снимался фильм о легендарном матче, как удалось обыграть американскую «дрим тим», разведать секреты съёмочного процесса и оценить, насколько актёры похожи на своих прототипов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края