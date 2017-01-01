Пермяки проводили зиму Отпраздновать Масленицу собралось более 18 тысяч жителей Прикамья

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По данным администрации губернатора Прикамья, 18 февраля на двух основных площадках празднования Масленицы — этнографическом музее «Хохловка» и ледовом городке на эспланаде — попрощаться с зимой собралось более 18 тыс. жителей Пермского края.

В Хохловке гости смогли принять участие в работе 10 интерактивных площадок, в частности, «Уездная гармонь», «Потешный стан», «Блинная провинция», «Богатырская застава», «Собачья упряжка», «Кузнечный край» и даже «Банная усадьба». На главной сцене этнографического музея состоялось красочное театрализованное представление с генерал-губернатором «губернии», творческими коллективами Прикамья и звёздным дуэтом «Боня и Кузьмич».

Каждый гость мог принять участие в ритуале сожжения чучела Масленицы, загадав желание и завязав на кукле лоскут ткани.

В ледовом городе «Перммяч» на эспланаде прошло не менее красочное торжество. По данным организаторов, именно здесь было сожжено самое большое в этом году чучело Масленицы в Перми (10м в высоту). Большой популярностью у гостей ледового города пользовались русские народные игры и показательные выступления клуба исторической реконструкции.