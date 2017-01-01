Игорь Шубин предложил штрафовать родителей за отказ от психологического осмотра детей Депутат Госдумы от Пермского края внесёт в парламент законопроект, наделяющий комиссии по делам несовершеннолетних полномочиями по контролю и сопровождению подростков и их семей

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Игорь Шубин

Поводом для разработки документа стали нападения в школах в Перми и Улан-Уде. Как сообщил «Парламентской газете» Игорь Шубин, сейчас работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер. Если поправки депутат примут, региональные комиссии по делам несовершеннолетних станут полноправными органами исполнительной власти. КДН будут не только координировать структуры в этой сфере, но и контролировать меры, принимаемые другими органами и учреждениями, чтобы предотвратить правонарушения и суициды среди детей.

В частности, если подросток будет демонстрировать опасное для окружающих поведение, КДН сможет направить его на психолого-медико-педагогическую комиссию для обследования. При этом если родители или опекуны ребёнка будут препятствовать проведению экспертизы, их оштрафуют на 2-3 тыс. руб. Помимо этого, комиссия получит право собирать конфиденциальную информацию о несовершеннолетних нарушителях и их родителях — привлекался ли кто-то из членов семьи к ответственности, наблюдается ли у психиатра или нарколога. За отказ должностных лиц предоставить необходимые сведения их оштрафуют на 500-1000 руб.

По словам Игоря Шубина, сейчас из-за врачебной тайны комиссия даже не может запросить какие-то справки. «А неблагоприятная ситуация с несовершеннолетними во многом связана как раз с непониманием того, что происходит с нашими детьми, в каком состоянии они находятся, и, конечно, с отсутствием внимания родителей», — считает депутат.

Сопровождать «проблемную» семью начнут сразу после сбора информации. К работе под контролем КДН будут подключать медицинские, образовательные и другие учреждения.

Перед внесением законопроекта в Госдуму депутат планирует обсудить положения инициативы с коллегами и экспертами.