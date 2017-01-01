В Лёвшино из-за обрушения потолка закрыли поликлинику Врачи учреждения будут вести приём в других больницах

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

dmit_matveev

Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Матвеев на своей странице в Instagram, поликлинику на улице Домостроительной пришлось закрыть, так как там начал разрушаться потолок.

«Здание старое, 30-х годов постройки, аварийное и непригодное для дальнейшей эксплуатации. Поэтому поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке, чтобы никто не пострадал. Организовали дополнительную экспертизу здания, которая будет длиться два месяца. Нам необходимо понять, возможно ли осуществить ремонт имеющегося здания, выдержит ли несущая конструкция. Параллельно продолжаем поиск свободных помещений, возможно даже коммерческих. Строительства новой взрослой поликлиники в этом районе в ближайшие три года мы не планировали, зато уже строится детская. В любом случае, жителей без поликлинической помощи мы точно не оставим».

Пока врачи учреждения будут вести приём в других больницах. Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека, пульмонолог, гастроэнтеролог и офтальмолог будут принимать в поликлинике №2 медсанчасти №6 (ул. Бушмакина, 17). Отоларинголог, уролог, терапевты участков №1, 2, 3 — в поликлинике №3 на ул. Качканарская, 47. Терапевты участков №4, 5, 6, 7, 18 будут вести приём в поликлинике №4 МСЧ №6 (Мозырьская, 34).

Режим работы поликлиник №3, 4 — с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 20.00.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться