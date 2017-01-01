Пермский цирк собираются лишить статуса объекта культурного наследия По неофициальной версии, причиной является предстоящий ремонт здания

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boombob.ru

В конце января Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила аукцион на проведение государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей включение здания в Единый госреестр объектов культурного наследия.

Как сообщили Properm.ru в госинспекции, экспертиза понадобилась после того, как в ведомство поступило обращение от граждан, несогласных с включением цирка в федеральный перечень памятников. В ноябре прошлого года Минкульт выпустил приказ о приостановлении «членства» здания в федеральном реестре памятников и решил провести повторную экспертизу.

Однако источники издания, близкие к краевому правительству, утверждают, что главной причиной для исключения пермского цирка стал предстоящий ремонт в здании. Напомним, здание цирка является объектом культурного наследия регионального значения с 2016 года. Оно представляет не только архитектурную, градостроительную, но и мемориальную ценность. В своё время здесь побывали Игорь Кио, Маргарита Назарова, Тереза Дурова, Юрий Никулин и династия Запашных. При этом здание не ремонтировали около 50 лет. Прошлой осенью краевые власти и Российская государственная цирковая компания договорились о капитальном ремонте здания пермского цирка. В 2018 году Росгосцирк планировал разработать проект и провести его экспертизу, и в 2019-2020 годах отремонтировать здание.

По словам источников, стоимость ремонтных работ оценили в 600 млн руб. И если бы здание осталось объектом культурного наследия, эта сумма выросла бы в несколько раз.

Общественник Денис Галицкий считает, что здание пермского цирка, по большому счёту, никогда и не являлось объектом культурного наследия и изначально в реестр попало необоснованно.

«Исключение из реестра — это вынужденная мера. Сегодня настолько жёсткое законодательство, что, если здание попадает в реестр культурных объектов, собственник должен провести кучу экспертиз, чтоб провести в нем ремонт. Яркий пример — бывший пивзавод. Чтобы закрыть здание плёнкой, собственнику пришлось провести экспертизу консервационных работ».

Но так как учреждение является государственным, Денис Галицкий уверен, что даже если цирк исключат из реестра, общественники и государство смогут воздействовать на арендаторов и подрядчиков в случае его незаконной реконструкции.