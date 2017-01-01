Искусство на грани фантастики Проект о взаимопроникновении искусства и науки обещает стать самым амбициозным в истории музея PERMM

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Куратор Балтийского филиала ГЦСИ Дмитрий Булатов и директор Музея современного искусства PERMM Вера Никольская.

Фото: Сергей Хакимов

Пермский музей современного искусства PERMM готовит большой международный проект в сфере art & science. Его центральным событием станет выставка с рабочим названием «Новое состояние живого», открытие которой запланировано на 28 ноября этого года. Ожидается, что экспозиция разместится на трёх этажах музея и будет работать три месяца. Также в Перми пройдёт большая научно-практическая конференция, посвящённая взаимопроникновению искусства и науки, будет организована образовательная программа с участием ведущих художников, философов и теоретиков современного искусства. На уходящей неделе куратор будущей выставки, теоретик искусства Дмитрий Булатов побывал в Перми, оценил музейные площади и прочитал большую лекцию, раскрыв некоторые детали будущего проекта.

Art & science — это область современного искусства, граничащая с технонаучными исследованиями, где для создания своих произведений художники используют различные концептуальные основания, научно-исследовательские методики и новейшие технологии. В центре внимания art & science — размывание границ между живым и неживым, человеческим и нечеловеческим, а «палитрой» художника могут выступать, например, криптография, робототехника, генная инженерия или тканевые технологии. Концепция выставки «Новое состояние живого» утверждена и, по словам директора PERMM Веры Никольской, уже сейчас понятно, что этот проект станет самым дорогостоящим в истории Пермского музея современного искусства. В настоящее время идёт поэтажная разработка экспозиционного плана.

Выставки art & science сложны с точки зрения организации, достаточно сказать, что предметы этой области современного искусства могут расти и даже размножаться, что порой вызывает недоумение у таможенников и других ответственных служб. Поэтому организаторы уже начали переговоры с иностранными художниками и обратились в посольства с просьбой помочь в транспортировке объектов. Положительный ответ поступил из посольства Швеции, а значит, на выставке в Перми точно покажут проект Haem художницы Сесилии Йонссон.

В основе эксперимента шведской художницы — уникальные биологические свойства женской плаценты, которая содержит очень много железа. Сесилия собрала в родильных домах около 60 кг плаценты, которую позже прокалила и высушила в тиглях. Затем скандинавка отправилась к кузнецу, который выковал из трансформированной женской плаценты иглу. Эту иглу художница использует в качестве стрелки компаса. Компас вместе с видеодокументацией арт-проекта покажет Пермский музей современного искусства на одном из этажей, полностью посвященном deep media — глубокой истории художественных объектов и их компонентов.

«Сегодня мы слышим запрос на превращение Пермского края в цифровой кластер, на информатизацию промышленности и развитие человеческого потенциала. Выставка станет ответом нашего музея на этот запрос, который сейчас в Пермском крае транслируют и общество, и власть, — отметила в разговоре с «Новым компаньоном» директор PERMM Вера Никольская. — Мы хотим показать, что современное искусство может не только фиксировать или иллюстрировать, оно определяет современное сознание и, осмысливая технологические прорывы, открывает новые горизонты развития».

В настоящее время организаторы выставки «Новое состояние живого» находятся в стадии переговоров и контракт на реализацию этого сложного художественно-научного проекта пока не заключен. По данным «Нового компаньона», руководство PERMM планирует обратиться за поддержкой в администрацию губернатора Пермского края Максима Решетникова. Речь, скорее всего, пойдёт об организационной помощи. Официально эту инициативу в музее не комментируют, по словам Веры Никольской, средства на проведение выставки у музея есть.