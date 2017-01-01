Для Фонда капремонта сделают автоматизированную систему управления Учреждение объявило электронный аукцион на разработку системы для комплексной автоматизации своей деятельности

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Фото: Константин Долгановский

Начальная цена контракта составляет 11,6 млн руб. Источник финансирования — средства бюджета Пермского края, полученные в качестве субсидии на обеспечение деятельности Фонда.

Как сообщили «Новому компаньону» в Фонде капитального ремонта, объем информации, обрабатываемой фондом, требует современной автоматизированной системы. Только на 2018 год фондом запланировано более 1,5 тысяч видов работ, которые требуют постоянного контроля.

Новая система позволит в режиме реального времени отслеживать ход работ, соблюдение сроков по договору и множество других процессов, связанных с капитальным ремонтом многоквартирного дома. У пользователя появится возможность просматривать фотоотчеты и прикрепленные к процессу документы (планы, контракты, отчеты, фото, финансовые документы и др.), привязанные к конкретному этапу и событию. Кроме того, по запросу пользователя система формирует отчеты и аналитические справки, в том числе, для порталов «Управляем вместе» и «Реформа ЖКХ».

Таким образом, автоматизация управления и внедрения информационных технологий сбора, анализа и раскрытия информации позволит сделать деятельность ФКР более прозрачной и понятной всем участникам процесса. Также система будет обеспечивать прозрачность расходования средств фонда.

Срок подачи заявок уже закончился. Аукцион собираются провести 22 февраля. Победитель должен представить готовый, обкатанный и доработанный по замечаниям пользователей продукт до конца 2018 года.



