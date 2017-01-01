«Лесная биржа» планирует реализовать 150 тыс. кубометров пермского леса до конца года Сейчас резидентами пермской площадки являются 34 организации

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Год назад в Прикамье открылось представительство Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Пермский край стал вторым регионом (после Иркутской области), где были запущены биржевые торги лесом. Пермское представительство «лесной биржи» и краевое министерство природы подвели итоги работы первого года.

Сейчас резидентами пермской площадки являются 34 организации. О том, что приход в Пермский край «лесной биржи» должен изменить и упорядочить торги древесиной, не было сомнений. В профессиональной площадке были заинтересованы все — от продавцов и покупателей до региональных властей, которые мечтали навести порядок в отрасли и повысить узнаваемость региона.

На 1 января 2018 года к аукционной платформе товарно-сырьевой биржи подключись все лесохозяйственные учреждения края. Объём реализованной ликвидной древесины в 2018 году уже составил 19 тыс. куб. м и превысил фактический показатель за 2017 год в три раза. На площадке биржи на сегодня размещено еще 21 тыс. куб. м пермского леса. До конца года планируется реализовать не менее 150 тыс. куб. м.

Первая коммерческая сделка в этом году состоялась 12 февраля. Объём реализованной продукции составил 425 куб. м берёзового баланса по цене 1451 руб. за 1 куб. м, сумма сделки — 616 тыс. 845 руб. Покупателем выступил ООО «Торговый Дом «Уралбумага», продавцом ООО «Пятигорье».

Объёмы пермского леса на СПбМТСб пока сравнительно малы. Для сравнения, всего в 2017 году на площадке СПбМТСб на реализацию было выставлено 306 лотов, объемом 982,867 тыс. куб. м на сумму свыше 660 млн руб. Из них реализовано 275 лотов, объёмом 842 435 куб. м. на сумму 622,29 млн руб.

Одно из условий привлечения игроков — создание условий для справедливой цены продукции лесного сектора. Средняя стоимость реализованной древесины в 2018 году увеличилась с 560 руб. до 600-840 руб. за 1 куб. м, что не является пределом. Для участников площадки с ноября прошлого года заработали льготные биржевые тарифы. Это важнейший шаг для того, чтобы привлечь на биржу бизнес. В результате в ноябре приступили к работе два «местных» брокера. Можно работать через любого брокера или же торговать самому.

Сегодня резидентами пермской площадки являются 34 организации. К концу года планируется увеличить это число до 50. В качестве продавца древесины, получаемой в ходе санитарно-оздоровительных мероприятий, на электронной площадке СПбМТСБ зарегистрированы шесть юридических лиц. Это — ГБУ «Кизеловский лесхоз», ГБУ «Сивинский лесхоз», ГБУ «Чайковский лесхоз», ГБУ «Октябрьский лесхоз», ГБУ «Кишертский лесхоз» и СГБУ «Пермский лесопожарный центр». Среди крупных покупателей — ООО «Капитал-3», ОАО «Пермский ДСК», ООО ТД «Уралбумага», ООО «Пятигорье», ООО «КО Тимбер», ООО «КО Форест».

Участие в профессиональных торгах, как признаются лесопромышленники, позволяет исключить вероятность совершения сделки с ненадёжным поставщиком лесопродукции, тем самым гарантировать развитие лесоперерабатывающих предприятий и рынка лесоматериалов.

Рост объёмов и стоимости реализованной ликвидной древесины — лишь часть из того, что запланировано пермским представительством СПбМТСБ. Из ближайших нововведений, что ждут пермскую «лесную биржу» — изменения в механизме проведения торгов, определённые федеральным законодательством. Так, с января 2018 года вместо открытого аукциона проводятся электронные аукционы на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Другой вопрос — развитие логистики поставки древесины. На данный момент в Прикамье в спецификацию внесено 12 базисов поставки (распределительных пункта), из них — три железнодорожных терминала. Правительство Пермского края совместно с железной дорогой и лесопромышленниками Прикамья прорабатывает вопрос о целесообразности организации сети железнодорожных лесных терминалов на территории Пермского края.