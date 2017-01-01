Через неделю в Пермский край придёт похолодание

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Впервые с начала зимы над Уралом намечается коренная перестройка атмосферных процессов. Блокирующий высотный антициклон окончательно разрушится 20-21 февраля.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в эти выходные погода пока не изменится: по северу края ожидается небольшой снег и облачная погода, по югу — малооблачно и без осадков. Днём температура воздуха будет повышаться до -2…-7°, в Перми — до -3…-5°. При этом ночи останутся холодными. В Перми в ночь на субботу ожидается до -15°, в ночь на воскресенье — -11…-13°. По югу края в ночь на субботу — до -18…-20°.

В понедельник в Пермском крае пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха существенно не изменится: ночью будет -8…-13°, днём — -3…-8°.

Самым тёплым днём на следующей неделе может стать вторник. Температура повысится ещё на 1-2°. Небольшие снегопады возможны и в среду. При этом температура снова понизится на 1-2°.

Существенное похолодание в Пермском крае начнётся лишь с 22 февраля. В конце недели температура в ночные часы может понизиться до -20…-25°, а в дневные — до -10…-15°.