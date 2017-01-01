Руководство Генпрокуратуры отказалось встретиться с отцом погибшего в «ДТП с перемещением» Теперь Николай Скорняков намерен встретиться с главой Следственного комитета России

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«Новый компаньон» следит за развитием истории вокруг ДТП, случившегося 23 июня 2014 года. Тогда Евгений Скорняков ехал с вечеринки вместе с товарищем на автомобиле ВАЗ-2112. Неподалёку от села Лобаново автомобиль столкнулся с машиной Isuzu и улетел в кювет. Евгений умер почти мгновенно.

Множество свидетелей — медики скорой помощи, водители, бывшие рядом в момент ДТП, — однозначно заявили, что в момент аварии погибший находился на месте пассажира, а у оставшегося в живых водителя повреждённой дверью была зажата нога. Но эксперты неожиданно заключили: пьяный водитель и пассажир в ходе столкновения «поменялись местами». Так, согласно выводам следствия, виновным в столкновении оказался пассажир — Евгений Скорняков.

В конце октября прошлого года загадочная «история с перемещением» привлекла внимание федерального телеканала НТВ. Сюжет о том, как отец погибшего Николай Скорняков три года бьётся за справедливое расследование, был показан в программе «Главная дорога».

После передачи на НТВ сенатор от Пермского края Алексей Пушков и фракция ЛДПР обратились в правоохранительные органы и Генпрокуратуру с просьбой добиться объективного расследования.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что выводы, представленные в программе «Главная дорога», были рассмотрены надзорным ведомством. Он добавил, что в отношении следователя по делу были приняты меры дисциплинарного воздействия. Назначена дополнительная комплексная комиссионная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза.

Однако руководство Генеральной прокуратуры отказало отцу погибшего Евгения Скорнякова в личной встрече, передав своё решение через Алексея Пушкова. В ответе Генпрокуратуры Николаю Скорнякову отказано в личной встрече с руководством ведомства. Указано также, что следователю по делу «объявлено замечание и выговор устно».

«Вопрос о принятии Николая Скорнякова руководством Генеральной прокуратуры РФ в настоящее время представлен преждевременно. При обращении в приёмную он будет принят должностным лицом Генеральной прокуратуры», — поясняют в ответе, подписанном заместителем Генпрокуратуры РФ Виктором Гринем.

В декабре 2017 года отец погибшего встретился с министром здравоохранения Пермского края Дмитрием Матвеевым. В ответе минздрава Николаю Скорнякову посоветовали в случае несогласия с решением эксперта провести новую экспертизу. Однако по уголовному делу уже проводится дополнительная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза в Минздраве РФ.

В течение последних двух месяцев Следственное управление по Пермскому краю несколько раз приостанавливало и возбуждало дело. На данный момент предварительное следствие приостановлено, поскольку из-за якобы отсутствия доказательных документов не установлена личность обвиняемого.

Сейчас семья погибшего добивается попасть на приём к председателю Следственного комитета России Александру Быстрыкину. Предположительно, встреча состоится в марте, хотя Николай Скорняков говорит, что её уже не раз переносили.