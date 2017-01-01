В Перми впервые пройдёт чемпионат ПФО по акробатическому рок-н-роллу

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Фото: vftsarr.ru

17 февраля в спорткомплексе им. В.П. Сухарева впервые в истории Пермского края состоится чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа по акробатическому рок-н-роллу. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 16.00.

В соревнованиях примет участие более 300 спортсменов из Перми, Казани, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода и Кирова. В состав судейской коллегии войдут 15 аттестованных спортивных судей России, сообщают в администрации главы региона.

На турнире с показательными номерами выступят двукратные чемпионы Европы по акробатическому рок-н-роллу Алексей Кондрашин и Дарина Козлова и многократные призёры мировых и всероссийских соревнований по буги-вуги Алексей и Светлана Гавриловы. Для всех желающих будут организованы бесплатные мастер-классы по буги-вуги.

Со стартовыми списками участников, судьями и регламентом соревнований можно ознакомиться на сайте Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Справка

Акробатический рок-н-ролл — набирающий популярность современный вид спорта, который сочетает танец и акробатические элементы. По данным на конец 2017 года, в секциях акробатического рок-н-ролла в Пермском крае занимается порядка 300 ребят.