Школа и детсад РЖД будут переданы на баланс Перми

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Администрация Перми и компания РЖД договорились о приёме в муниципальную собственность образовательных учреждений, подведомственных железнодорожной компании.

В частности, на балансе города будут находиться негосударственная общеобразовательная школа-интернат №12, расположенная по адресу: ул. Цимлянская, 4, а также «Детский сад №137» по ул. Криворожская, 37.

По данным образовательных учреждений, сегодня в школе обучается 217 человек, в детском саду — 122 воспитанника.

В городской администрации сообщают, что сейчас решаются технические и юридические нюансы. Планируется, что школа-интернат и детский сад будут находиться на балансе Перми с 1 сентября текущего года.