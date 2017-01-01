КРПК рассмотрела заявки на строительство в Березниках жилья для переселенцев Строить квартал №6 ЖК «Любимов» хотят компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и Воронежа

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Вчера, 15 февраля, Корпорация развития Пермского края опубликовала протокол вскрытия заявок. За лот с максимальной стоимостью контракта 1,14 млрд руб. изъявили желание побороться ООО «Северстройгрупп» (Санкт-Петербург), ЗАО «Компания «Еврострой» (Москва), ООО «Новый дом» (Липецк) и ООО «ВСК» (Москва). Более дешёвый лот на 426,1 млн руб. привлёк те же самые компании и ООО «Алекс» из Воронежа.

Итоги запроса предложений собираются подвести 19 февраля. При этом график производства работ до сих пор не обновлён. Там указано, что подготовительные работы подрядчики должны были провести ещё в декабре—январе, и уже как месяц вести земляные работы. Ввод объекта так же, как и раньше, назначен на июнь-июль 2019 года.

Отметим, КРПК объявила запрос предложений на право заключения договора на строительство пяти домов в правобережной части Березников ещё в ноябре прошлого года, но сроки окончания приёма заявок и подведения итогов неоднократно переносились. Ранее «Коммерсанту-Прикамье» в КРПК пояснили, что в это время проводился перерасчёт сметной стоимости работ.

Вчера на пленарном заседании Заксобрания министр строительства края Михаил Сюткин сообщил, что коэффициенты на строительные работы в рамках госзаказа для Пермского края ниже, чем для других регионов, на 30%. Это снижает интерес компаний к участию в торгах. Но, по словам министра, в декабре прошлого года правительству края удалось добиться повышения расценок для региона. Разрыв уменьшился почти на 10%.

«Ситуация улучшилась, и мы заходим в массовую корректировку проектно-сметной документации, чтобы учитывать лучший уровень цен и получать нормальный запрос предложений со стороны подрядчиков. Мы надеемся, что в марте мы ещё раз с Минстроем РФ сократим этот разрыв, и тогда у нас будут более-менее приличные цены», — сказал министр, добавив, что корректировать документацию планируется в процессе производства работ, не останавливая торги.

Напомним, ЖК «Любимов» строят для переселения березниковцев из зоны техногенной аварии. Сейчас уже возведено 10 домов первой очереди ЖК «Любимов» для 1650 семей из левобережной части города. В новом жилом комплексе уже работает водонапорная станция, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада и второй очереди домов. На месте строительства третьей очереди микрорайона ведутся геодезические работы. Вновь начинаются конкурсные процедуры по строительству школы.



