Валерий Платонов будет создавать новый оркестр Дирижёр приступил к новой работе и готовится к зарубежным гастролям

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Как стало известно «Новому компаньону», Валерий Платонов, который с начала этого года не работает главным дирижёром Пермского театра оперы и балета, подписал договор с Пермским музыкальным училищем и с 1 февраля вступил в должность художественного руководителя этого учебного заведения.

По словам министра культуры Пермского края Галины Кокоулиной, «художественный руководитель там очень нужен, Валерию Игнатьевичу будет чем заняться». Кроме прочих задач дирижёру поручено создать юношеский камерный оркестр из наиболее талантливых студентов. В случае успеха оркестр может получить профессиональный статус в составе Пермской краевой филармонии.

Как пояснил исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, Валерий Платонов продолжит сотрудничество с театром в статусе приглашённого дирижёра. За ним остаётся служебная квартира, предоставленная ему театром.

В нынешнем сезоне Платонову предстоит осуществить три проекта: концерт из произведений Игоря Стравинского 25 марта, сольный концерт певицы Надежды Павловой в апреле и концертное исполнение двух одноактных опер русских композиторов в мае. Андрей Борисов уверяет, что в следующем сезоне сотрудничество продолжится.

Кроме того, в ближайшее время Валерий Платонов отправится в зарубежные гастроли с театром балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург).