В Лысьве и Чусовом ликвидированы коммунальные аварии

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Сегодня ночью, 17 февраля, в Лысьве завершились аварийно-восстановительные работы по подаче тепла в дома по ул. Металлистов. Напомним, 15 февраля, из-за прорыва на теплотрассе произошло отключение в восьми пятиэтажных жилых домах с населением 1,1 тыс. человек.

Кроме того, крупная авария по утечке газа ликвидирована в Чусовом. Там 14 февраля из-за утечки на подземном газопроводе произошло аварийное отключение газоснабжения. Без газа остались 126 многоквартирных и 1,1 частных домов, в которых проживает 12 тыс. человек. Отключение газа произошло также в семи котельных, их удалось запустить в тот же день. Основной причиной утечки газа считается понижение давления на главном газорегуляторном пункте, в результате чего отключились другие пункты, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. На месте происшествия работали 14 единиц техники и 50 человек.