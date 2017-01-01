«Амкар» получил 80% годового бюджетного финансирования Это позволило футбольному клубу погасить долги перед игроками и менеджментом

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Футбольному клубу «Амкар» перевели средства бюджета Пермского края в сумме 161 млн 479 тыс. руб.

По данным «Нового компаньона», это 80% от запланированного на 2018 год бюджетного финансирования клуба. Остальные средства «Амкар» получит, как только привлечет 161,5 млн рублей из внебюджетных источников. По плану транш будет переведён в третьем квартале года.

Полученные средства позволили погасить трёхмесячную задолженность по заработной плате перед командой, менеджментом и персоналом, — сообщил «Новому компаньону» президент ФК «Амкар» Геннадий Шилов. Информацию о том, что средства поступили из бюджета Пермского края, депутат Заксобрания не подтвердил, но и не опроверг.

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