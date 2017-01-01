Дмитрий Медведев наградил пермский «Новомет» за экспорт оборудования в ОАЭ

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Вчера, 15 февраля, в рамках инвестиционного форума в Сочи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил награды победителям конкурса «Премии развития». Эта награда присуждается за заслуги в реализации крупных национально значимых проектов.

В номинации «Лучший экспортный проект» победителем стало предприятие Пермского края — АО «Новомет-Пермь». Предприятие поставит в Объединенные Арабские Эмираты российское высокотехнологичное оборудование для нефтедобычи.

Также награды получили АО «Трансхолдинглизинг» за поставку 664 вагонов для Московского метрополитена, дивизион «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» с проектом создания и организации производства нового семейства двигателей, IT-платформа для автоматизации перевозки сельскохозяйственных и других грузов, разработанная ООО «СмартСидс», и ООО «Аврора Роботикс» с системой автономного управления сельскохозяйственной техникой.

Источник — пресс-служба администрации губернатора