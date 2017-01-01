Пермский край подписал свой восьмой специнвестконтракт

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Сегодня, 15 февраля, в рамках инвестиционного форума в Сочи ПАО «Метафракс», Пермский край и администрация Губахи заключили трёхсторонний специальный инвестиционный контракт.

Соглашение подписали на десять лет. Согласно договору, ПАО «Метафракс» построит к 2021 году новый комплекс по производству аммиак-карбамида-меламина на основе продувочного газа производства метанола. Общий объем инвестиций в проект, включающий собственные и заёмные средства, составит более 58 млрд руб. без учета НДС. Успешная реализация проекта приведёт к оптимизации использования энергоресурсов и сырья на площадке предприятия. Также компания расширит ассортимент производимой химической продукции, в том числе для собственного потребления и дальнейшей внутренней переработки. Так, начиная с 2021 года «Метафракс» сможет выпускать по 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. тонн меламина в год.

При реализации проекта планируется создать не менее 392 новых рабочих мест. Кроме того, руководство ПАО «Метафракс» выразило готовность дополнительно инвестировать в строительство социальной инфраструктуры и жилья для своих работников.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что краевым властям важно обеспечить регион новыми производствами на многие годы вперёд, и сегодняшнее подписание — шаг к этому. Также глава Прикамья обратил внимание, что менеджмент «Метафракса» сделал для подписания СПИК большой объём работы: согласованы все условия финансирования проекта и подготовлена площадка для строительства.

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян отметил, что развитие компании зависит от поддержки государства, а строительство нового промышленного комплекса даёт жизнь Кизеловскому угольному бассейну. «Создаются рабочие места, компания строит жильё, инфраструктуру, социальные объекты», — пояснил Армен Гарслян.

Генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут сообщил, что компания уже вложила на подготовительные работы 8,4 млрд руб. На стройке будут работать почти 3 тыс. человек, а поступления в бюджет муниципалитета от деятельности подрядных организаций составят десятки миллионов руб. Также за время действия специнвестконтракта налоговые отчисления компании увеличатся на 1 млрд руб.

Глава Губахи Николай Лазейкин в свою очередь отметил, что инвестиционный проект по созданию АКМ имеет большое значение для города. По его словам, помимо нового жилья и инфраструктуры, в Губахе будет активнее развиваться малый и средний бизнес.

Отметим, заключенное с «Метафраксом» соглашение стало восьмым по счёту специнвестконтрактом в регионе. На 1 января 2018 года в Пермском крае заключен один федеральный СПИК (с АО «МХК «ЕвроХим») и шесть региональных (с ЗАО «Лысьвенский металлургический завод», ПАО «Протон—Пермские моторы», ООО «Сода-Хлорат», ПАО «Уралкалий»,АО «Новые Фитинговые Технологии» и АО «Сибур-Химпром»).

Источник — пресс-служба администрации губернатора