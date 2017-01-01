Краевые депутаты предложили разрешить добычу песка в водоохранных зонах Депутаты Заксобрания внесут в Госдуму проект изменений в Водный кодекс РФ

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С инициативой исключить из кодекса пункт, запрещающий разведку и добычу общераспространённых полезных ископаемых в границах водоохранных зон сегодня, 15 февраля, на пленарном заседании Заксобрания Прикамья выступили депутаты Юрий Борисовец, Сергей Ветошкин, Владимир Жуков и Татьяна Миролюбова.

По словам председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяны Миролюбовой, в настоящее время водный кодекс разрешает добычу в долинах рек всех видов полезных ископаемых, кроме общераспространённых.

«При этом в водоохранных зонах имеются месторождения песчано-гравийной смеси, строительного песка и гипса. И соответственно отсутствие такого разрешения препятствует строительству дорог муниципального значения и фактически исключает из оборота уже разведанные и числящиеся на балансе месторождения, на разведку которых затрачены средства из бюджета. Нашим законопроектом этот запрет предлагается отменить», — пояснила она.

Депутат Александр Григоренко отметил, что к проекту не приложено заключение экспертов на тему того, не принесёт ли ущерб природе отмена запрета на добычу общераспространённых полезных ископаемых.

«Экономическая часть проекта понятна, и она будет способствовать развитию строительной отрасли Пермского края. Но мне кажется, что прежде чем обращаться с законодательной инициативой, нужно просчитать все риски», — считает парламентарий.

Депутат Илья Шулькин, в свою очередь, напомнил, что водоохранные зоны для того и существуют, чтобы охранять водные ресурсы и ограничивать там хозяйственную деятельность.

«Скорее всего, этот законопроект будет отклонён. Если бы мы предложили ограничить добычу других полезных ископаемых в водоохранных зонах, то, наверно, это было бы логичным продолжением федеральной политики в сфере экологии. Мы же выходим с инициативой снять этот запрет. Поэтому нужно ли нам лишний раз заявлять о себе?», — поинтересовался депутат.

В ответ Александр Бойченко сообщил, что на федеральном уровне есть достаточное количество экспертов, которым будет поручено разобраться с инициативой прикамских депутатов.

«Уровень этих экспертов совершенно не сопоставим с нашими. Когда эта экспертиза будет получена, у нас будет возможность ещё десять раз поговорить об этом», — отметил он.

В результате за обращение в Госдуму проголосовали 31 депутат, четверо против, 13 воздержались. Решение было принято.

Отметим, запрет на добычу общераспространённых полезных ископаемых в Водном кодексе появился еще в 2013 году. В список общераспространённых полезных ископаемых входят битум, галька, гравий, гипс, некоторые виды глины, известняк, кварцит, мел, облицовочные камни, песок, ракушка, торф, сланцы и различные песчано-гравийные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы.