Татьяна Миролюбова покинула пост декана экономического факультета ПГНИУ

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О своем решении покинуть должность руководителя экономического факультета университета «Новому компаньону» сообщила сама Татьяна Миролюбова. По ее словам, ближайшее время она планирует сосредоточиться на депутатской работе.

«Кроме того, есть интересный проект, участвовать в котором мне предложил губернатор. Но говорить о нем пока рано», — сообщила Татьяна Миролюбова.

По информации «Нового компаньона», исполнять обязанности декана экономического факультета ПГНИУ будет Михаил Городилов. Татьяна Миролюбова при этом сохранит должность заведующей кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории и продолжит работать в университете.

Напомним, профессор Татьяна Миролюбова является также депутатом Законодательного собрания Пермского края, председателем комитета по промышленности, экономической политике и налогам.

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