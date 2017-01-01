В Чусовом продолжаются работы по восстановлению газоснабжения

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По состоянию на 18.00 15 февраля, в Чусовом произведён пуск газа в частном секторе, почти завершёна подача газа в многоквартирных домах.

Газоснабжение котельных было восстановлено ещё вчера, 14 февраля. Полностью возобновить подачу газа в городе специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» планируют в ближайшее время.

Напомним, вчера, 14 февраля, в Чусовом из-за утечки газа на подземном газопроводе высокого давления было прервано газоснабжение. Для устранения угрозы развития аварийной ситуации газовики вынуждены были в срочном порядке приостанавливать газоснабжение потребителей.

По предварительной информации, в зону отключения попали 236 многоквартирных домов и 1393 частных дома, котельные и промышленные предприятия. На данный момент отключенными остаются примерно 60 многоквартирных домов.

На месте происшествия работают специалисты нескольких подразделений «Газпром газораспределение Пермь» — из Перми, Горнозаводска, Лысьвы, Губахи, Березовки, Гремячинска.