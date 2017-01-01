Краевые парламентарии одобрили проект развития городской эспланады

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В администрации Перми состоялся круглый стол с участием депутатов Законодательного собрания региона и Пермской городской думы, на котором законотворцам презентовали концепции развития городской эспланады в квартале №68, от здания краевого парламента до улицы Попова.

В частности, одна из концепций, которую представил заместитель главы администрации города Вячеслав Торчинский, предполагает устройство еще одного фонтана, замену покрытий тротуаров и площадок, искусственные холмы по периметру площади, которые создавали бы уникальную среду, «природный» ландшафт в центре города, защищали бы центр площади от шумных улиц и ветра. На холмах живописными полосами предполагается посадка растений разных видов, а также установка качелей. При этом концепция предусматривает как летний, так и зимний вариант использования пространства эспланады.

«Концепция учитывает успешный опыт проведения всех крупных фестивальных проектов, реализованных в Перми в последние годы, в том числе создания ледового городка», — подчеркнул Вячеслав Торчинский.

Композиция холмов должна сформировать пространство из «перетекающих» одна в другую площадей. Центром одной из них является фонтан, а вторая ориентирована на быстровозводимую сцену, которая устанавливается в период проведения праздничных мероприятий.

В холмы предполагается встроить полукруглые многоуровневые скамьи-амфитеатры для отдыха горожан, которые одновременно являются зрительскими местами с хорошим обзором сцены для большого количества людей. Такое решение, по мнению авторов проекта, позволит максимально использовать площадь: зимой — для устройства ледового городка и новогодних гуляний; летом — для проведения фестивалей и концертов, выступлений уличных музыкантов.

При этом в администрации города отмечают, что даже при большом масштабе, позволяющем организовывать массовые праздничные мероприятия, благодаря закрытости площади от улицы, она будет достаточно камерным пространством, парковой зоной для отдыха горожан.

Присутствовавшие на презентации депутаты одобрили представленную концепцию. «Эспланада — место встречи и притяжения горожан. Все гости города с удовольствием посещают это красивое место. Сегодня задача — продолжить её оформление. Надо сказать, что ни в одном российском городе нет такого широкого большого отрытого пространства. Мы должны «обыграть» и сделать максимально эффективной эту точку нашего города. Проект, который мы увидели — функциональный. Главное, что эспланаду по-прежнему можно будет использовать как зимой, так и летом», — отметил депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко.