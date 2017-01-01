Пермским предпринимателям разъяснят стандартные требования к вывескам

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16 февраля в Свердловском районе состоится выездная консультация, на которой профильные специалисты департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми разъяснят предпринимателям и рекламщикам стандартные требования к вывескам.

Напомним, стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении администрации города от 25 октября 2016 года № 958. Установленные правила наглядно показывают, каким образом должна выглядеть рекламная конструкция, какую информацию она может содержать, а также обозначают её размеры и место размещения на фасаде. Предприниматели и юридические лица обязаны разместить вывески по новым правилам до 22 октября 2018 года.

Консультация для бизнесменов Свердловского района состоится 16 февраля в общественном центре на ул. Героев Хасана, 16 с 15.00 до 16.00.

В городской администрации сообщают также, что до конца февраля текущего года пройдёт ещё три аналогичных семинара. Так, 20 февраля мероприятие состоится в Ленинском районе, в общественном центре «Энергия» по адресу: ул. Монастырская, 96. Время проведения — с 15.00 до 16.00.

Также 21 февраля семинары пройдут в Кировском районе с 17.00 до 18.00 по адресу: ул. Кировоградская, 33, кабинет 9 и в Орджоникидзевском районе с 14.00 до 15.00 по адресу: ул. Александра Щербакова, 24, кабинет 115.