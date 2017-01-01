В Прикамье введены налоговые льготы для резидентов индустриальных парков Особый режим налогообложения должен привлечь в регион новых инвесторов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 15 февраля, депутаты Законодательного собрания Пермского края проголосовали во втором, окончательном, чтении за установление новых налоговых льгот для индустриальных парков и технопарков в сфере высоких технологий.

Теперь у резидентов технопарков и у индустриальных парков появятся налоговые льготы по налогу на имущество — 1,1%, и по налогу на прибыль — 13,5% (12,5% в 2018-2020 годах). Также была установлена нулевая ставка на налог на имущество для управляющих компаний, которые являются собственником недвижимости на территории технопарка.

Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова сообщила, что законопроект должен стимулировать создание и развитие индустриальных парков и технопарков в сфере высоких технологий на территории Пермского края.

«Сегодня регионы конкурируют между собой за инвесторов. И Пермский край здесь не в лидерах, а, к сожалению, в числе отстающих. Уже практически 60 регионов имеют индустриальные парки. У нас их пока их нет. Поэтому, чтобы стать более конкурентоспособными, мы также рекомендуем подумать органам местного самоуправления о том, чтобы предоставить инвесторам налоговую льготу местного уровня по земельному налогу», — добавила Татьяна Миролюбова.



