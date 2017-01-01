Рабочие места на «Мотовилихинских заводах» будут сохранены

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Фото: Константин Долгановский

Производство и рабочие места на «Мотовилихинских заводах» в Перми будут сохранены несмотря на процедуру наблюдения, сообщил ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Да, проблемы [на заводе] есть, проблемы с закредитованностью, они все сформировались до захода туда корпорации «Ростех». В настоящий момент корпорация «Ростех» контролирует полностью всю ситуацию, созданы новые юридические лица, которые дофинансированы, которые являются ответственными по исполнению гособоронзаказа, гособоронзаказом «Мотовилихинские заводы» обеспечены <…> Производству ничего не грозит, рабочим местам ничего не угрожает, зарплата выплачивается», — цитирует агентство Максима Решетникова.

Напомним, завод был объявлен несостоятельным 4 августа 2017 года, тогда же арбитражным судом было принято решение о начале процедуры наблюдения. Основанием для банкротства стала задолженность предприятия перед АО «ВНИИ «Сигнал» в 32,1 млн руб. 8 февраля ходе рабочей поездки в Пермь «Мотовилихинские заводы» посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Он отметил, что Минообороны заинтересовано в скорейшем финансовом оздоровлении «Мотовилихи», и пообещал поддержать завод долгосрочными контрактами.