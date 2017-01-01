Президиуму правительства Прикамья максимально расширят полномочия Депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора в первом чтении

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Законопроектом предлагается дополнить закон о системе исполнительных органов власти статьёй о президиуме краевого правительства. В соответствии с проектом поправок, краевой премьер может собрать правительство в усеченном формате для решения отдельных вопросов исполнительного органа. Заседания президиума будут проводиться по мере необходимости. Вести их будет председатель правительства Пермского края или кто-то из вице-премьеров. Решения будут приниматься большинством голосов. Порядок образования президиума и его полномочия ещё предстоит утвердить постановлением кабмина.

Законопроект сегодня, 15 февраля, на пленарном заседании Заксобрания представлял директор правового департамента администрации губернатора Пермского края Дмитрий Носов. Во время режима вопросов депутат Владимир Корсун заметил, что президиум при правительстве действовал ещё тогда, когда краевой кабинет министров возглавлял Геннадий Тушнолобов. Но тогда орган в основном занимался подготовкой к заседанию правительства. В связи с этим депутат поинтересовался, чем новый президиум будет отличаться от старого.

Дмитрий Носов ответил, что в планах серьезно расширить полномочия органа: «По решению председателя правительства либо лица исполняющего его обязанности, у президиума есть возможность решать любые вопросы, отнесённые к компетенции правительства Пермского края. Именно этим президиум, который существовал раньше, отличается от того, что мы предлагаем сейчас включить в законопроект», — пояснил представитель администрации губернатора.

Депутат Заксобрания Игорь Папков отметил, что президиум вводится, в первую очередь, чтобы повысить оперативность принятия решений. «Но, на мой взгляд, это в том числе повышает статус заместителей председателя правительства и позволяет более персонифицировать ответственность за принятые решения», — добавил депутат.

В результате законопроект приняли в первом чтении. За него проголосовали 42 депутата, ещё один — против.