Теплоснабжение в Лысьве восстановят до конца четверга

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 15 февраля, в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в результате прорыва трубопровода в теплотрассе на ул. Металлистов в Лысьве произошло отключение теплоснабжения.

В зону отключения попали восемь пятиэтажных жилых домов с населением 1,1 тыс. человек. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, на месте происшествия работают четыре единицы техники и 12 человек.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщают, что угрозы размораживания системы теплоснабжения нет. Ориентировочно теплоснабжение будет восстановлено до 20.00 текущего дня.