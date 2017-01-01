КРПК построит в центре Перми новый семиэтажный дом Пятая часть здания перейдет пермскому медуниверситету

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Сегодня, 15 февраля, в Сочи на Российском инвестиционном форуме Медуниверситет им. Вагнера подпишет инвестиционное соглашение с АО «Корпорация развития Пермского края». По нему компания станет новым собственником учебного корпуса университета по ул. Крисанова, 22. Как сообщила «Новому компаньону» ректор ПГМУ Ирина Корюкина, здание на улице Крисанова перешло к вузу с присоединением к нему медико-фармацевтического училища. Однако строение было признано аварийным и не функционировало около 10 лет. Двухэтажную постройку планируют снести ради строительства нового здания.

Инвестор за свой счёт снесёт старое здание и на его месте построит новое. Общая площадь семиэтажного строения составит 1750 кв. м, 350 кв. м из них будут переданы ПГМУ. Остальные помещения, а именно — 30 квартир эконом-класса, останутся в собственности инвестора. Существует эскиз нового корпуса, его проект будет разработан после подписания соглашения. Общая сумма инвестиций в проект превышает 79 млн руб.

«Мы получаем новые современные площади, не потратив деньги государственного бюджета. Инвестор приобретает возможность строительства в центре города и политические бонусы: первым всегда быть почётно. При этом такое соглашение заключается Пермским краем впервые в России», — прокомментировала Ирина Корюкина.

По её словам, ранее в России не существовало механизма взаимодействия вузов с инвестиционной средой. На опыте ПГМУ Министрество здравоохранения РФ совместно с Росимуществом и Минэкономразвития выработали подходы к заключению подобных соглашений. Выбор подрядчика для проведения работ будет проходить на конкурсной основе. После заключения соглашения между медуниверситетом и АО «Корпорация развития Пермского края» к частному партнёрству смогут прибегать другие вузы страны независимо от того, какому ведомству они подчиняются. Новая форма сотрудничества одобрена специальным постановлением правительства России.

Торжественное подписание соглашения состоится при участии сторон, губернатора Пермского края Максима Решетникова и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.