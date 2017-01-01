В Прикамье за месяц сумма просроченной задолженности по зарплате выросла на 27%

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Фото: Константин Долгановский

В Прикамье за месяц сумма просроченной задолженности по зарплате выросла на 27% Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 февраля 2018 года сложилась в размере 9,6 млн руб. По сравнению с началом года сумма просроченной задолженности увеличилась на 26,7%.

Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств — 64,7% от общей суммы задолженности. Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Всего организации задолжали зарплату 807 работникам. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности равна 11,8 тыс. руб.

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2017 году приходится 3,4 млн рублей, в 2016 году — 6,2 мнл рублей. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее, составила 6,2 млн руб. Просроченную задолженность по заработной плате имеют организации в пяти муниципалитетах. Наибольшая сумма — в Кунгуре.