Стратегические проекты в Прикамье может профинансировать ВЭБ Пермский край заключит меморандум о сотрудничестве с Внешэкономбанком и АСИ

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 15 февраля, в Сочи открывается Российский инвестиционный форум. Участие в его работе принимает делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым.

В состав делегации вошли представители региональных и муниципальных властей, ПАО «Метафракс», Агентства инвестиционного развития, Фонда развития промышленности, ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и АО «Корпорация развития Пермского края».

Планируется, что в рамках форума Пермский край заключит меморандум с Внешэкономбанком и АНО «Агентство стратегических инвестиций». По данным «Нового компаньона», стороны планируют работать над повышением эффективности инвестиционной деятельности в Прикамье и внедрением системы мер региональной господдержки. В частности, речь идёт о формировании проектов, имеющих краевое и межрегиональное развитие, планируемых к реализации на территории Пермского края. ВЭБ оценит возможности финансирования или софинансирования таких проектов. Планируется сотрудничество в развитии приоритетных отраслей, инфраструктуры, высокотехнологичных производств, внедрении инноваций и поддержке экспорта российской промышленной продукции.

В рамках инвестфорума также планируется подписание специнвестконтракта между Пермским краем и ПАО «Метафракс» о реализации проекта предприятия «Комплекс по производству аммиака-карбамида-меламина на основе продувочного газа производства метанола». По нашим данным, общий объём инвестиций составит 58,138 млрд. руб. «Метафракс» готов дополнительно инвестировать средства в строительство многоквартирных домов для своих работников. Отметим, в Прикамье уже реализуются проекты в рамках 7 специнвестконтрактов общим объёмом инвестиций в 150 млрд. руб. Планируется заключение новых СПИКов на более чем 122 млрд. руб.

Также на форуме планируется подписать соглашение Пермского края с фондом «Росконгресс» и общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», а также инвестиционный договор между АО «Корпорация развития Пермского края» и Медуниверситетом им. Е.А. Вагнера. Кроме того, в рамках форума будет вручена премия в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Краевое правительство и АО «Российские коммунальные системы» представлены в ней с проектом модернизации объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники».

«Новый компаньон»