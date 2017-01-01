Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 16 февраля

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Восходящие звёзды. В Перми продолжается зональный этап XIII фестиваля искусств детей и юношества имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край», стартовавший 3 февраля. Жюри уже выбрало 89 участников и коллективов, которые будут представлять Пермь на краевом этапе.

Когда мечты становятся реальностью. Город в плановом режиме продолжает развитие социальной инфраструктуры.

Жилищный резерв города. Глава Перми поставил задачу увеличить количество помещений маневренного жилищного фонда.

Зима для стройки не помеха. В строящемся новом корпусе пермской школы №42 запустили систему отопления.

Лидеры пермского образования. В Перми подвели итоги городского этапа конкурса «Учитель года — 2018».

Закон на страже дольщиков. Состоялось первое в этом году заседание краевой Общественной палаты по вопросу реализации мер государственной поддержки обманутых дольщиков.

Фасады рады. В Перми состоится семинар департамента градостроительства и архитектуры, посвящённый размещению вывесок.

Дмитрий Малютин: «Хочется, чтобы каждый пермяк гордился своей малой родиной». Развитие города — в руках его жителей.

Идёт процесс наладки. Перед посещением МФЦ уточняйте готовность документов.

В ожидании наград. Пермская «Золушка» открыла премию «Золотая маска».

Сохранить для потомков. Пермяки поделятся воспоминаниями об эвакуации из блокадного Ленинграда.

Как стать волонтёром. В региональных штабах кандидатов проходят собеседования.

Задержаться в памяти. В историческом парке «Россия — моя история» открыли библиотеку.

Футбол в годы революции, или Когда игра выше политики. В летописи пермского футбола особое место занимает 1917 год.

Ешь, беги, гуляй. Пермякам предлагают Масленицу на любой вкус.

История по строкам. Магистрант Пермского университета перевела дневник княгини Софьи Шаховской.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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